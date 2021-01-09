В Британии зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

Карина Бондаренко Мир 19:52, 9.01.2021 Обновлено: 19:54, 9.01.2021

В пятницу, 8 января, в Великобритании сообщили о рекордных 1325 смертях от коронавируса с начала пандемии.

Об этом сообщает Reuters. До этого самое большое количество летальных случаев было зафиксировано 21 апреля 2020 года – 1224.

За прошедшие сутки было зафиксировано 68 053 ​​новых случая заражения. Всего коронавирусом в Британии заразились 59 937 человек, скончались 80 868 больных, выздоровел 1 364 821 пациент.

Коронавирус в Британии.
Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Британии началась вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca, который может получить Украина.

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Мир

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