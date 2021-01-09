У Британії зафіксували рекордну смертність від COVID-19

Карина Бондаренко Світ 19:52, 9.01.2021 Оновлено: 19:54, 9.01.2021

У п'ятницю, 8 січня, в Великобританії повідомили про рекордні 1325 смертей від коронавірусу з початку пандемії.

Про це повідомляє Reuters. До цього найбільша кількість летальних випадків була зафіксована 21 квітня 2020 року – 1224.

Упродовж минулої доби було зафіксовано 68 053 ​​нових випадки зараження. Всього коронавірусом у Британії заразилися 59 937 осіб, померли 80 868 хворих, видужав 1 364 821 пацієнт.

Коронавірус у Британії.
Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Британії почалася вакцинація від COVID-19 препаратом AstraZeneca, який може отримати Україна.

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