В Британии зафиксировали белую радугу: фото редкого погодного явления

В Великобритании в субботу, 18 декабря, засняли редкое погодное явление – белую радугу. Ее также называют туманной.

Об этом пишет Daily Star. Необычную радугу зафиксировали в разных частях страны, в частности – в Норфолке, Саффолке и Эссексе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фото явления были опубликованы на Instagram-странице BBC Weather.

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Ранее такие же радуги наблюдали в 2017 году, в частности, над Шотландским высокогорьем.

Белая радуга появляется, когда солнечные лучи освещают слабый туман, состоящий из капель воды, которые меньше тех, что в воздухе (при которых образуется обычная радуга). Лучи рассеиваются на этих каплях.

Иногда такая радуга внутри может принимать небольшой фиолетовый цвет, а внешняя сторона – оранжевый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Финский залив покрыли странные ледяные шары. Явление заметили в российском городе Санкт-Петербург.