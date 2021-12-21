В Британии зафиксировали белую радугу: фото редкого погодного явления
В Великобритании в субботу, 18 декабря, засняли редкое погодное явление – белую радугу. Ее также называют туманной.
Об этом пишет Daily Star. Необычную радугу зафиксировали в разных частях страны, в частности – в Норфолке, Саффолке и Эссексе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Фото явления были опубликованы на Instagram-странице BBC Weather.
Ранее такие же радуги наблюдали в 2017 году, в частности, над Шотландским высокогорьем.
Белая радуга появляется, когда солнечные лучи освещают слабый туман, состоящий из капель воды, которые меньше тех, что в воздухе (при которых образуется обычная радуга). Лучи рассеиваются на этих каплях.
Иногда такая радуга внутри может принимать небольшой фиолетовый цвет, а внешняя сторона – оранжевый.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Финский залив покрыли странные ледяные шары. Явление заметили в российском городе Санкт-Петербург.