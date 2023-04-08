В Британии впервые вылечили от алкоголизма собаку: пес пристрастился к ''зеленому змею'' вместе с хозяином

В Британии впервые в мире от алкоголизма лечили собаку. К счастью, пса, который пристрастился к "зеленому змею" вместе с хозяином, удалось спасти. Однако еще один домашний питомец умер.

Видео дня

Как сообщает The Telegraph, речь идет о двухлетнем кросс-лабрадоре Коко. Он сейчас находится в ветклинике, куда попал после смерти хозяина вместе со своим другом Девоном, но и он умер из-за алкоголя (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ветеринары рассказали, что собаки стали зависимыми от алкоголя, когда их владелец отказался от напитков перед сном. Тогда животным требовалась неотложная помощь. Дело даже дошло до приступа.

Коко четыре недели находился под действием седативных препаратов. Теперь ему требуется круглосуточный уход.

"Мы хотели бы познакомить вас с новым членом отдела особого ухода, прекрасным мальчиком по имени Коко. Коко с нами уже больше месяца, с момента прибытия ему потребовалась интенсивная терапия. Его история трагическая и свидетельствует о жизненной важности нашего специального отделения", – сообщили ветеринары в соцсетях.

По их словам, Коко продолжал серьезно болеть. Так стало ясно, что он страдает от симптомов, указывающих на абстинентный синдром. Это – совокупность симптомов различной степени тяжести, которые возникают у человека в результате прекращения употребления алкоголя или психоактивных веществ в больших количествах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые установили, что лемуры ай-ай и толстые лори любят употреблять спиртное. Экспериментальным путем было установлено, что животные всегда выбирают нектар с более высоким содержанием алкоголя, то есть делают это сознательно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!