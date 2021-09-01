В Британии усыпили знаменитого альпака Джеронимо после четырех лет борьбы за его жизнь. Фото и видео

В Великобритании усыпили знаменитого альпака по кличке Джеронимо. У животного четыре года назад обнаружили туберкулез.

Об этом пишет ВВС. Радикальное решение принял Департамент продовольствия, окружающей среды и сельских районов (Defra), чтобы остановить распространение болезни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Владелица животного Хелен Макдоналд назвала такие действие варварскими. Она отметила, что подавала несколько исков в Высокий суд, чтобы не дать усыпить Джеронимо.

Когда сотрудники Defra приехали, чтобы забрать животного с фермы, несколько человек пытались помешать им. Одна из женщину обстреляла полицейских из водяного пистолета, ее ненадолго задержали.

Джеронимо было восемь лет. В 2017 году у него обнаружили туберкулез, который очень заразен для рогатого скота. Затем был сделан еще один тест, который подтвердил диагноз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в зоопарке шведского города Бурос усыпили тигрицу Настасью, которая была заражена коронавирусом.