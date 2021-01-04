В Британии суд отказал США выдать Ассанжа из-за его психики
В Британии лондонский суд отказал в экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Как сообщает ВВС, судья Ванесса Барайцер сослалась на психическое состояние осужденного. Она отметила, что есть риск суицида, и что после возвращения в Штаты, этот риск только возрастет.
"Создается общее впечатление, что речь идет об угнетенном, а порой и отчаявшемся человеке, который боится своего будущего", – пояснила она.
Представители США уже сообщили, что решение британского суда будут обжаловать.
Поясним, что суд в Лондоне не устанавливал вину Ассанжа. Представители Штатов намеревались убедить суд, что есть "обоснованные подозрения" в том, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить преступления, в которых его подозревают. В США его обвиняют за публикацию в 2010 и 2011 годах секретных документов, которые среди прочего касались злоупотреблений со стороны американской армии.
Его адвокаты говорят, если Ассанжа признают виновным в США, ему будет грозить наказание до 175 лет тюрьмы. Однако правительство США заверил, что приговор, скорее всего, будет от четырех до шести лет.
Отметим, что Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне в течение семи лет, пока в 2019 году его не задержали британские правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 мая 2019 года суд Лондона приговорил создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения.
Ранее Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну, которую разрешил британский суд.
10 апреля 2019 года ему было отказано в дальнейшем проживании на территории посольства и уже 11 апреля основателя WikiLeaks задержали.
В сеть попало эксклюзивное видео с Асcанжем из тюрьмы.