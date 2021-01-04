У Британії суд відмовив США видати Ассанжа через його психіку

У Британії лондонський суд відмовив в екстрадиції до США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.

Як повідомляє ВВС, суддя Ванесса Барайцер послалася на психічний стан засудженого. Вона зазначила, що є ризик суїциду, і що після повернення в Штати, цей ризик тільки зросте.

"Складається загальне враження, що йдеться про пригніченого, а часом і зневіреного чоловіка, який боїться свого майбутнього", – пояснила вона.

Представники США вже повідомили, що рішення британського суду оскаржуватимуть.

Пояснимо, що суд в Лондоні не встановлював вину Ассанжа. Представники Штатів мали намір переконати суд, що є "обґрунтовані підозри" в тому, що засновник WikiLeaks дійсно міг скоїти злочини, в яких його підозрюють. У США його звинувачують за публікацію в 2010 і 2011 роках секретних документів, які серед іншого стосувалися зловживань з боку американської армії.

Його адвокати кажуть, якщо Ассанжа визнають винним в США, йому буде загрожувати покарання до 175 років в'язниці. Однак уряд США запевнив, що вирок, швидше за все, буде від чотирьох до шести років.

Відзначимо, що Ассанж переховувався на території посольства Еквадору в Лондоні протягом семи років, поки в 2019 році його затримали британські правоохоронці.

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