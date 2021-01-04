В Британии суд отказал США выдать Ассанжа из-за его психики

В Британии лондонский суд отказал в экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Как сообщает ВВС, судья Ванесса Барайцер сослалась на психическое состояние осужденного. Она отметила, что есть риск суицида, и что после возвращения в Штаты, этот риск только возрастет.

"Создается общее впечатление, что речь идет об угнетенном, а порой и отчаявшемся человеке, который боится своего будущего", – пояснила она.

Представители США уже сообщили, что решение британского суда будут обжаловать.

Поясним, что суд в Лондоне не устанавливал вину Ассанжа. Представители Штатов намеревались убедить суд, что есть "обоснованные подозрения" в том, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить преступления, в которых его подозревают. В США его обвиняют за публикацию в 2010 и 2011 годах секретных документов, которые среди прочего касались злоупотреблений со стороны американской армии.

Его адвокаты говорят, если Ассанжа признают виновным в США, ему будет грозить наказание до 175 лет тюрьмы. Однако правительство США заверил, что приговор, скорее всего, будет от четырех до шести лет.

Отметим, что Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне в течение семи лет, пока в 2019 году его задержали британские правоохранители.

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