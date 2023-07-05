В Британии сказали, когда начнут тренировать украинских пилотов

Программа подготовки украинских летчиков на западных истребителях в Великобритании начнется уже в августе этого года. Она рассчитана максимум на 20 пилотов.

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В стране наши военные пройдут базовую подготовку на западных самолетах. Об этом в среду, 5 июля, сообщил младший министр обороны Британии Джеймс Хиппи, передает "Европейская правда".

"В августе Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских летчиков, – сказал он.

Британия стала первой страной, объявившей о намерениях провести обучение украинских летчиков на западных истребителях. Речь идет о базовых наземных учениях, после которых наши военные будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что одна из стран-партнеров обещала Украине начать обучение украинских воинов на современных западных истребителях F-16 еще в прошлом месяце, однако пока этого так и не произошло. Причиной задержки послужила ошибка в расчетах.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь упрекнул союзников, которые затягивают с началом обучения украинских летчиков на американских истребителях F-16. По его словам, до сих пор не создан график тренировочных миссий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня правительство Дании объявило о начале обучения украинских пилотов на самолетах F-16. В то же время, в Дании изменили запланированные сроки замены старых американских истребителей в их авиапарке.

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