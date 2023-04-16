В Британии разыскивают счастливчика, выигравшего £1 млн в лотерею и не пришедшего за призом

Национальная лотерея Великобритании объявила о поисках обладателя 1 миллиона фунтов стерлингов, которые он выиграл, купив счастливый билет. Розыгрыш состоялся две недели назад, но счастливчик до сих пор не пришел за своим призом и даже не вышел на связь с представителями лото.

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Об этом сообщило издание The Sun. Номер розыгрыша был JBQS10867, а выигрышный билет был куплен в графстве Йоркшир на севере Королевства.

"Мы отчаянно пытаемся найти этого таинственного обладателя билета и выдать ему всю сумму выигрыша. Призываем всех проверить свои билеты, купленные больше двух недель назад. Попробуйте проверить карманы одежды, кошельки, сумки и спинку дивана", – обратился к британцам старший советник победителей в Национальной лотерее Энди Картер.

Он добавил, что руководство компании с нетерпением ожидает выхода на связь своего победителя и традиционно держит на этот случай бутылку дорогого шампанского. Если же спустя полгода он все же не отзовется, вся сумма выигрыша будет передана в фонд благотворительности.

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