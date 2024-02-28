В Британии разоблачили группу лиц, которые шпионили в пользу России: все подробности

В Британии разоблачили группировку российских шпионов, которые собирали информацию для Кремля. Подозрения предъявлены уже шести лицам.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС и Sky News. Тихомир Иванов, 38-летний гражданин Болгарии из Актона, западный Лондон, был арестован в начале этого месяца и предстанет перед судом в среду.

Его обвиняют в "сговоре с целью сбора информации, которая может быть прямо или косвенно полезна врагу".

Пятеро других граждан Болгарии – Орлин Руссев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова были арестованы в феврале 2023 года. Суд над ними, который, как ожидается, продлится четыре месяца, должен начаться в октябре.

"Шестой подозреваемый был идентифицирован и арестован в результате расследований, проведенных после пяти предыдущих арестов в рамках этого расследования, и в сотрудничестве с Королевской прокуратурой теперь предъявлено обвинение", – заявил возглавляющий отдел по борьбе с терроризмом Метрополитена Доминик Мерфи.

Напомним, Агентство внутренней безопасности Польши задержало в стране уже 16 человек, связанных с разведкой страны-агрессора России. Спецслужбы не только выявили шпионов, но и выяснили схему, по которой они действуют.