В Британии прогремел мощный взрыв в промышленной зоне, поднялся столб черного дыма. Фото и видео

На одном из производственных объектов города Лемингтон (Великобритания) случился мощный взрыв и пожар. Очевидцы сообщают, что это произошло в районе Тачбрук-роуд.

Об этом пишет газета Express. Местная полиция подтвердила, что место возгорания находится на Джуно-драйв. Проводится операция по эвакуации граждан в непосредственной близости к огню (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Если вы живете в пределах 70 метров от участка, пожалуйста, держите окна и двери закрытыми. Мы работаем с пожарно-спасательными службами", – говорится в сообщении полиции.

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Отдел общественного здравоохранения Уэст-Мидлендса также выпустил руководство в связи с характером пожара, предупредив, что дым может вызвать раздражение слизистых оболочек.

На данный момент о погибших или пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси в июне произошло возгорание на Лукомльской ГРЭС в Новолукомле. Из-за этого многие населенные пункты Могилевской и Витебской областей остались без света.