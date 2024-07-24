В Британии опробовали лазерное оружие для борьбы с дронами: что известно

Британская армия провела первое испытание лазерного оружия против беспилотников компании Raytheon по военной машине. Это еще один признак того, что борьба с беспилотниками становится все большим приоритетом для западных вооруженных сил.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Raytheon, RTX Corp. Высокоэнергетический лазер, предназначенный для уничтожения воздушных дронов, был запущен с борта бронемашины британской армии Wolfhound в Портон-Дауне, военном объекте на юге Англии.

"Растущая распространенность, распространение и эволюция войны с использованием беспилотников делает быстрое внедрение технологий противодействия БПЛА еще более важным", – отметили в RTX.

Там добавили, что армия США уже развернула высокоэнергетический лазер Raytheon, наработавший более 40 000 тестовых часов и уничтоживший более 400 целей.

Издание констатировало, что война в Украине характеризуется развертыванием беспилотников в беспрецедентных масштабах: тысячи беспилотных авиационных систем (БАС) используются для отслеживания сил противника, наведения артиллерии и бомбардировки целей. Такая трансформация тактики ведения боя увеличила глобальный спрос как на беспилотники, так и оборудование для борьбы с ними, говорят оборонные компании.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине уже второй партии беспилотников. Речь идет о более чем 500 БПЛА, которые помогут украинским военнослужащим противостоять российским оккупантам.

– Американская корпорация Boeing и украинское государственное авиационное предприятие "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает их совместную работу по обслуживанию беспилотников, а также обучение и логистическую поддержку.

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