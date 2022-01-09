В Британии обнаружили скелет динозавра, которому 145 млн лет: находка оказалась уникальной. Фото

В Великобритании на фермерском поле обнаружили останки динозавра, который жил 145 млн лет назад. Ранее этот вид не был исследован.

Кости нашел Джейми Джордан в Кембриджшире, он считает, что останки могут принадлежать новому экземпляру плезиозавра. Об этом сообщает Dailystar.

Группе добровольцев потребовалось пять недель, чтобы раскопать место находки, в результате чего было найдено от 60 до 70 процентов скелета. По словам ученых, длина динозавра должна была составлять от семи до восьми метров.

Джордан, который является и заведующим музея Fossils Galore, сказал, что это действительно необычная находка.

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"Это существо плавало в субтропическом море в конце юрского периода, около 145 миллионов лет назад. Найти его на поверхности – это очень необычно. Сначала я подумал, что это плиозавр, но дальнейшие исследования показали, что это плезиозавр – существо, которое вы ассоциируете с Лох-Несским чудовищем", – добавил ученый.

Согласно исследованиям найденный динозавр не похож ни на один другой образец. Джордан считает, что это животное было молодым, учитывая структуру костей, и оно могло питаться рыбой, кальмарами и другой подводной растительностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории современной Бразилии нашли окаменелости динозавра, который жил там 70 млн лет назад