В Британии назвали Россию самой большой угрозой безопасности в Европе

В Министерстве обороны Британии (Ministry of Defence) признали Россию самой большой угрозой европейской безопасности. Кроме этого, власти страны беспокоятся из-за готовности РФ применять химическое или биологическое оружие.

Упоминания о российской агрессии содержатся в стратегии модернизации британских вооруженных сил. Ее представил министр обороны страны Бен Уоллес.

"Россия продолжает являть собой наибольшую ядерную, военную и гибридную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции во всей государственной деятельности и страсть к риску делают Россию умелым и непредсказуемым игроком", – говорится в документе.

В нем отмечается, что РФ продолжает инвестировать в свой подводный боевой флот, глубоководное оборудование, способное повреждать донные кабели связи, а также в создание торпед, которые могут доставить ядерный боезаряд к берегам противников.

Кроме этого, в британском Минобороны считают, что Россия способна наносить точные удары на большом расстоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в отчете британского правительства, где описывались вопросы обороны, развития и внешней политики страны, Россию тоже назвали самой острой угрозой для безопасности Британии и мира в целом. В то же время в документе была высказана поддержка Украине.