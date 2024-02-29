В Британии назвали обеспечение поражения Путина 'самым большим испытанием поколения'

В британском министерстве иностранных дел сказали, что обеспечение успеха Украины в войне против России является "самым большим испытанием для поколения". Там подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин, судя по всему, не собирается останавливаться, поэтому необходимо гарантировать, что его и его армию ждет провал.

Такое заявление сделал государственный министр в МИД Великобритании Эндрю Митчелл, передает The Guardian. Он выступил перед Палатой общин Соединенного Королевства в среду, 28 февраля.

Митчелл сказал парламентариям, что за последние месяцы Путин отправил около 50 тысяч молодых россиян на смерть, чтобы захватить Авдеевку на Донетчине.

"Это много говорит об этом неоимпериалистическом хулигане, который до сих пор упорно продолжает, несмотря на цену для Украины и его собственного народа. Мы должны и будем гарантировать, что он провалится, поскольку это самое большое испытание нашего поколения", – подчеркнул он.

Министр добавил, что на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" стало понятно, что иллюзий по поводу того, что делает Россия, мало. ООН и Великобритания тогда подчеркнули, насколько опасны действия Путина для всего мира.

"Мы будем идти в ногу со временем и усиливать давление. И мы можем сделать больше. Это значит, что мы должны использовать санкции, чтобы помешать бизнесу финансировать военную машину Путина, и привлечь другие страны к этому. Соблюдать все законные пути использования российских активов, подпадающих под санкции, в странах "Большой семерки" для поддержки Украины и работать с партнерами для достижения этой цели", – сказал Митчелл.

Как сообщал OBOZ.UA, глава министерства иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон считает, что Запад не сделал достаточно для того, чтобы Украина победила РФ в войне. Западные государства были едиными в риторике и в 2014 году, и в 2022-м, однако у украинской армии до сих пор нет достаточного количества снарядов и необходимого вооружения, чтобы выбить оккупантов со своей земли.

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