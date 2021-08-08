В Британии 18-летняя мать бросила 1,5-летнюю дочь умирать с голоду: суд вынес приговор

В Британии суд приговорил 18-летнюю девушку Верфи Куди к девяти годам лишения свободы из-за того, что она бросила свою 1,5-летнюю дочь в квартире на шесть дней. Горе-мать в это время отправилась праздновать день рождения.

Малышка умерла от голода. Об этом пишет издание ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Происшествие случилось еще в 2019 году. 18-летняя девушка оставила маленькую дочь в квартире и исчезла на шесть дней. Как оказалось, горе-мать развлекалась со своим парнем в Лондоне.

По возвращению домой Верфи обнаружила, что ее дочь не дышит и позвонила в скорую помощь. Медики выяснили, что причиной смерти малышки стал голод, грипп, обезвоживание и сыпь от подгузников.

Видео дня

Сначала 18-летняя девушка отрицала то, что бросила дочь одну на шесть дней, но видео с камер наблюдения доказали ее виновность. Расследование завершили только в этом году и теперь горе-мать отправится в тюрьму на девять лет.

Напомним: в Житомирской области 38-летняя женщина на неделю оставила своих четырех несовершеннолетних детей без присмотра. Полиция нашла горе-мать пьяной в соседнем районе.

Также в городе Каменское Днепропетровской области многодетная мать на глазах у людей избила своего 2-летнего сына. В порыве гнева женщина ударила ребенка головой об асфальт. Малыш приземлился прямо на проезжую часть.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге Днепропетровской области женщина закрыла в квартире троих маленьких детей, а сама исчезла в неизвестном направлении.