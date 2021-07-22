На Житомирщине горе-мать покинула четырех детей и неделю выпивала в соседнем районе

В Житомирской области 38-летняя женщина на неделю оставила своих четырех несовершеннолетних детей без присмотра. Полиция нашла горе-мать пьяной в соседнем районе.

Об этом сообщила пресс служба Нацполиции Житомирской области, а ТСН наведалась к детям домой. Отмечается, что инцидент произошел в Новоград-Волынском районе. В милицию позвонила старшая из детей женщины, 15-летняя Кристина, и сообщила, что ее мать неделю назад ушла из дома и не вернулась.

Женщина оставила дома четырех дочерей, самой маленькой из которых, Анюте, 7 лет. Кроме Кристины, которая ухаживала за сестрами, в заброшенном доме на окраине села провели неделю без матери 10-летняя Карина и 14-летняя Иванка.

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Полицейские вместе с социальными работниками разыскали женщину в соседнем районе. На момент встречи с правоохранителями она была в нетрезвом состоянии.

Горе-мать уже не первый раз попадала в поле зрения полиции – там на нее составили уже пятнадцатый протокол. Из-за плохого ухода за детьми социальная служба поставила семью на учет.

"Только в этом году ювенальные инспекторы имели два десятка поводов для общения с ней по уходу за детьми. Она неоднократно оставляла несовершеннолетних дочерей в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама развлекалась в различных компаниях. В этих случаях относительно женщины и оформлялись соответствующие админпротоколы ", – рассказали в полиции.

Однако соцслужбы не спешат лишать женщину родительских прав.

"Там было только заявление сельского головы, что мама оставила детей одних и ушла в Каменный Брод. Не было причин и необходимости", – пояснил начальник Службы по делам детей Новоград-Волынской РГА Владимир Бойкл.

Теперь семью взяла под опеку Стриивский сельсовет. А полиция второй раз поставила вопрос о лишении горе-матери родительских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье родители отказались от 13-летней дочери, которая спасла из горящего дома братьев и сестру.