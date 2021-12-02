В Британии 13-летняя девочка обнаружила 'клад' бронзового века. Фото

В Великобритании 13-летняя жительница города Милденхолл, графство Суффолк, Милли Хардвик отыскала клад времен бронзового века. Девочка нашла 65 старинных каменных "лезвий" для топоров, чем вызвала зависть у конкурентов.

Как рассказал ВВС, ученица 8-го класса нашла артефакты с помощью металлоискателя во время прогулки со своим 51-летним отцом Колином, который также увлекается поиском кладов. По предварительным оценкам, возраст находки – более 3300 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Девочка рассказала журналистам, что часто делает подобные находки.

"Я радуюсь, когда слышу звук металлоискателя", – рассказала Милли.

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О своей находке Милли и Колин сообщили археологам и те продолжат изучение найденных предметов. Школьница за свое открытие должна получить денежное вознаграждение. Его она планирует поделить с землевладельцем, на территории которого был найден клад.

Благодаря найденному кладу Милли стала знаменитостью среди тех, кто увлекается поиском сокровищ. Школьница даже попала на первую полосу журнала, который посвящен этому хобби.

Напомним, бронзовый век – время, когда люди стали лучше обрабатывать такие металлы, как медь и олово и получать из них бронзу. Бронзовый век охватывает период 2 800–900 лет до н. э. Именно тогда люди научились делать изделия и орудия труда из металла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швейцарии археолог-любитель отыскал уникальный меч времен Римской империи.