В Бразилии мощные ливни вызвали наводнения и оползни, погибли десятки человек. Фото и видео
В штате Сан-Паулу (Бразилия) за сутки выпало более 600 мм осадков, что является одним из самых высоких показателей для страны за такой короткий период. Из-за непогоды погибло по меньшей мере 36 человек.
Ливни вызвали не только подтопления ряда населенных пунктов, но и оползни на трех автомагистралях региона, отсутствие электричества и воды в некоторых муниципалитетах. Одной из погибших стала 7-летняя девочка, передает Sky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сильный дождь, выпавший в штате Сан-Паулу, нанес ущерб в основном побережным регионам. В шести городах штата власти объявили чрезвычайное положение на 180 дней.
В Сан-Себастьяне, как сообщил мэр города Фелипе Аугусто, из-за оползней рухнуло 50 домов.
Спасатели 20 февраля продолжали искать потерпевших, а также искать способы, как восстановить дороги к некоторым изолированным населенным пунктам. В ловушке из-за заблокированных путей передвижения оказались и некоторые туристы, приехавшие на бразильский карнавал.
Спасательные операции осложняет погода. Прогнозы метеорологов говорят о том, что в прибрежной зоне Сан-Паулу проливные дожди будут продолжаться еще некоторое время. Многие эксперты назвали такие условия беспрецедентными.
Порт Сантос был парализован из-за шторма с сильным ветром и волнами высотой более метра.
Из-за чрезвычайного происшествия президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, проводивший карнавал в штате Баия на северо-востоке страны, отменил свою программу и приедет в пострадавшие районы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Количество жертв мощного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, превысило 41 тысячу человек, более 108 тысяч пострадали.
– 18 февраля в Турции произошло новое землетрясение у города Кахраманмараш, который 6 февраля колебания земли практически уничтожили.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!