В Бразилии мощные ливни вызвали наводнения и оползни, погибли десятки человек. Фото и видео

В штате Сан-Паулу (Бразилия) за сутки выпало более 600 мм осадков, что является одним из самых высоких показателей для страны за такой короткий период. Из-за непогоды погибло по меньшей мере 36 человек.

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Ливни вызвали не только подтопления ряда населенных пунктов, но и оползни на трех автомагистралях региона, отсутствие электричества и воды в некоторых муниципалитетах. Одной из погибших стала 7-летняя девочка, передает Sky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сильный дождь, выпавший в штате Сан-Паулу, нанес ущерб в основном побережным регионам. В шести городах штата власти объявили чрезвычайное положение на 180 дней.

В Сан-Себастьяне, как сообщил мэр города Фелипе Аугусто, из-за оползней рухнуло 50 домов.

Спасатели 20 февраля продолжали искать потерпевших, а также искать способы, как восстановить дороги к некоторым изолированным населенным пунктам. В ловушке из-за заблокированных путей передвижения оказались и некоторые туристы, приехавшие на бразильский карнавал.

Спасательные операции осложняет погода. Прогнозы метеорологов говорят о том, что в прибрежной зоне Сан-Паулу проливные дожди будут продолжаться еще некоторое время. Многие эксперты назвали такие условия беспрецедентными.

Порт Сантос был парализован из-за шторма с сильным ветром и волнами высотой более метра.

Из-за чрезвычайного происшествия президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, проводивший карнавал в штате Баия на северо-востоке страны, отменил свою программу и приедет в пострадавшие районы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Количество жертв мощного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, превысило 41 тысячу человек, более 108 тысяч пострадали.

– 18 февраля в Турции произошло новое землетрясение у города Кахраманмараш, который 6 февраля колебания земли практически уничтожили.

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