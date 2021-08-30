В Бразилии грабители банка сбежали от полиции, используя заложников в качестве живых щитов. Видео

В городе Арасатуба (Бразилия) грабители банка привязали заложников к своим машинам, чтобы скрыться после преступления. По меньшей мере три человека в результате инцидента были убиты, среди которых – один подозреваемый.

Члены вооруженной банды совершили налет по крайней мере на один банк рано утром в понедельник, 30 августа , передает Mirror. В полиции предполагают, что указанная группировка причастна к ограблениям нескольких финучреждений Арасатубы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Среди убитых 30 августа – мужчина, снимавший грабителей на камеру, и женщина, пишет ВВС.

На видео, которое попало в сеть, видно, что от полиции скрывались около 50 преступников с автоматами. "Живые щиты" они привязали по меньшей мере к восьми машинам. Людей поместили на капоты и крыши, а также под угрозой оружия заставляли идти перед автомобилями.

Видео дня

В заложники захватили около 10 мирных жителей. Преступники также использовали дроны, чтобы следить за действиями полиции с воздуха.

Сперва банда окружила местный участок полиции и заблокировала ключевые въезды в город, поджигая там авто, чтобы остановить подкрепления силовиков.

Пока что не сообщается, сколько именно украли преступники. Однако, по свидетельствам очевидцев, после произошедшего несколько местных жителей вышли на улицы и собирали разбросанные по дороге банкноты.

Многие жители города отметили, что слышали звуки взрывов и стрельбы.

Мэр Арасатубы Диладор Борхес сказал, что полиция не могла атаковать грабителей, "потому что на кону стояло слишком много жизней".

Чиновник также призвал местных оставаться дома из-за опасений, что банда заложила взрывчатку по всему городу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании 67-летний пенсионер пытался ограбить банк в городе Истборн, передав сотрудникам финучреждения записку с требованиями. Работники не разобрали плохого почерка мужчины и "клиент" растерялся и ушел.