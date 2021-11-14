В Болгарии вспыхнул пожар в COVID-больнице: есть жертвы

В ночь на 14 ноября в городской больнице Сливена, Болгария, возник пожар, который унес жизнь троих пациентов. Все трое мужчин находились на стационарном лечении от коронавируса.

Об этом рассказал глава местной пожарной станции Владимир Демирев, передает издание APnews. Пожар начался в палате мужского отделения, медиков на месте очага не было.

Двое мужчин скончались от удушья на месте, еще одного успели перевести в ожоговое отделение, но его не смогли спасти. Сам пожар удалось локализовать до того, как он распространился по другим локациям медучреждения.

"Полиция начала расследование, чтобы выяснить, что могло послужить началом воспламенения в палате на четвертом этаже. Вероятна версия, что произошло короткое замыкание, однако это нужно еще подтвердить экспертизой", – подчеркнул Демирев.

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Журналисты также отмечают, что на сегодня в Болгарии госпитализированы более восьми тысяч человек с диагнозом COVID-19. Это наименее вакцинированная страна среди стран Европейского союза: из семи миллионов взрослого населения прививку получили меньше трети болгар.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Венесуэле произошел пожар на нефтеперерабатывающем производстве.