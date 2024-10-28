В Болгарии состоялись парламентские выборы: какая партия оказалась в лидерах

В Болгарии 27 октября провели внеочередные парламентские выборы. Согласно экзитполам, прозападная правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ – СДС) вновь лидирует.

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Блок набирает 26,4% голосов. Предварительные результаты обнародовало агентство Market Links, их публикуют на странице аналитического центра Europe Elects.

Второе место занимает либерально-консервативный альянс партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП – ДБ), набравший 13,8% голосов. На третьем месте – пророссийская партия "Возрождение", заручившаяся поддержкой 13% избирателей.

Всего в новый состав Национального собрания проходят семь политических объединений. Еще два объединения борются за то, чтобы преодолеть выборный барьер.

Чтобы сформировать правительство, ГЕРБ должна будет создать коалицию, наиболее вероятным ее партнером называли ПП-ДБ.

Глава ГЕРБ и бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после того, как стали известны результаты экзитполов, заявил, что партия одержала убедительную победу, и исключил возможность коалиции с "Возрождением".

"В настоящий момент все могут быть потенциальными партнерами за исключением "Возрождения". Я поздравляю их с хорошим результатом, но чисто с идеологической точки зрения, я этого позволить не могу", – сказал он.

Отметим, что предыдущее голосование прошло в июне 2024 года, однако победители не смогли сформировать коалицию. По данным соцопросов, жители Болгарии уверены, что и эти выборы вряд ли помогут стране выйти из политического тупика. Политические трудности замедлили экономические реформы в стране, являющейся членом Европейского Союза.

По идее, ни одна из партий снова не сможет получить парламентское большинство, что ставит под сомнение возможность объединения политических сил.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальных результатов выборов в парламент страны, которые, по ее словам, были полностью фальсифицированы. Она призвала народ выйти на протест в понедельник, 28 октября.

По данным ЦИК страны, победу получила пророссийская партия "Грузинская мечта", однако оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы.

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