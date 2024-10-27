Болгария проводит седьмые внеочередные парламентские выборы через четыре года: когда объявят результаты

В воскресенье, 27 октября, Болгария снова проводит внеочередные парламентские выборы. Предыдущее голосование прошло в июне 2024 года, но победители не смогли сформировать коалицию.

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Об этом информирует Reuters. По данным социологических опросов, граждане считают, что и эти выборы вряд ли помогут Софии выйти из политического тупика. Политические трудности замедлили экономические реформы в стране, являющейся членом Европейского Союза.

По идее, ни одна из партий снова не сможет получить парламентское большинство, что ставит под сомнение возможность объединения политических сил.

Опрос Gallup International Balkans, проведенный 25 октября, показал, что лидерство на выборах получает партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" с 26,1% голосов. На втором месте соперничают реформаторская партия "Мы продолжаем изменения" и ультранационалистическая пророссийская партия "Возрождение", которых поддерживают 16,2% и 14,9% избирателей соответственно. Ожидается, что явка на выборах превысит 31%.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 20:00. Результаты экзит-полов должны быть обнародованы сразу после закрытия участков, а предварительные результаты ожидаются около полуночи.

Агентство отмечает, что Болгарии нужно стабильное и эффективное правительство для ускорения поступления средств из ЕС в ее уязвимую инфраструктуру и переход на евро.

Планы по присоединению к еврозоне были отложены дважды из-за несоблюдения целевых показателей инфляции. Переход на европейскую валюту намечен на 25 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Украина начала переговоры с Болгарией о подписания двустороннего соглашения о безопасности. В частности, представители государств приступили к работе над проектом документа о сотрудничестве в сфере безопасности и согласовали его ключевые положения.

Напомним, что правительство Болгарии одобрило участие военнослужащих болгарских Вооруженных сил в операции НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU). Своим решением Совет министров дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.

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