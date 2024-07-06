В Болгарии рассматривают возможность выделить Украине €80 млн помощи: должен согласовать парламент

Премьер-министр Болгарии Димитар Главчев заявил, что страна может передать Украине 80 млн евро. Однако, решение может быть принято только после того, как за него проголосует парламент.

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Об этом пишет издание Radio Bulgaria. Как отметил Главчев, возможность выделения Киеву такой помощи рассматривается в рамках подготовки Болгарии к саммиту НАТО в Вашингтоне. На мероприятии, как заявлялось раньше, будут обсуждать помощь Украине.

В то же время Главчев не уточнил, на что именно будет выделена эта сумма.

"Наша главная цель – защитить наши национальные интересы как союзника по НАТО", – отметил глава болгарского правительства.

В то же время лидер ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) Бойко Борисов заявил, что страна не будет давать Киеву деньги наличными.

В свою очередь, сопредседатель партии "Движение за права и свободы" (ДПС) Делян Пеевски пояснил, что в заявлениях Главчева и Борисова нет противоречия.

"Эти деньги не будут переданы нашей страной непосредственно Украине, а будут вычтены из сумм, которые Болгария получает за вооружение, предоставленное Киеву", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Болгарии Румен Радев отказался быть в составе делегации страны на саммите НАТО в Вашингтоне. Он не согласен с обязательствами, которые София должна будет взять на себя относительно помощи Украине в войне с Россией. Страну может представлять премьер-министр.

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