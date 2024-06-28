Президент Болгарии отказался ехать на саммит НАТО из-за поставок оружия Украине

Президент Болгарии Румен Радев отказался быть в составе делегации страны на саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне. Глава государства не согласен с обязательствами, которые София должна будет взять на себя относительно помощи Украине в войне с Россией.

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Об этом сообщили в канцелярии президента в четверг, 27 июня, передает болгарская служба "Радио Свобода". Там отметили, что причина такого решения "в позиции, которую ему приходится отстаивать в отношении помощи Украине".

Как пишет издание, днем ранее правительство Болгарии приняло решение, в котором предложило Радеву возглавить делегацию страны на саммите НАТО. Также там упоминалось, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы.

"Глава государства не принимает некоторые положения рамочных позиций, принятых Советом министров, касающихся обязательств, которые берет на себя наша страна относительно войны в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы Радева.

В то же время, ни президент, ни правительство Болгарии не озвучили, в чем конкретно заключаются эти рамочные позиции.

Журналисты пишут, что Радев уже давно защищает тех, кто разделяет позицию Кремля по поводу войны в Украине: что отправка военной помощи Киеву якобы только продлевает войну, и что сторонники помощи украинскому сопротивлению являются "поджигателями войны".

Это противоречит официальной позиции Болгарии. Предыдущие регулярные правительства, а также парламентское большинство поддержали усилия Киева по защите от российской военной агрессии и проголосовали за несколько решений об оказании военной помощи Украине.

Также в материале говорится, что спор относительно болгарской делегации на саммите НАТО продолжался последние несколько дней. На прошлой неделе правительство постановило отправить на саммит исполняющего обязанности премьер-министра Димитара Главчева параллельно с Руменом Радевым.

Главчев предложил, чтобы именно Радев возглавил делегацию страны в Вашингтоне.

Конституция Болгарии предусматривает, что страну на международном уровне должна представлять исполнительная власть, лицом которой сейчас является Димитар Главчев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генсек НАТО Столтенберг сказал, что лидеры стран Альянса на саммите в Вашингтоне должны поддержать долгосрочное финансирование помощи Украине в войне со страной-агрессором Россией. Он отметил, что первоочередной задачей будет усиление поддержки Украины.

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