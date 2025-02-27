В Болгарии прошлогодние выборы могут признать незаконными: что происходит

Прошедшие в октябре 2024 года выборы в парламент Болгарии могут признать незаконными. Пока что Конституционный суд этой страны обязал Центральную избирательную комиссию перечислить результаты последних парламентских выборов.

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Об этом сообщили в Конституционном суде республики. Центризбирком еще не прокомментировал решение суда, а судьи отметили, что только после указанного перерасчета смогут принять решение считать ли выборы законными.

В частности, суд ссылается на аудит данных с более чем 2200 избирательных участков – это 17% от общего количества участков. На почти половине проанализированных участков было изменено количество действующих голосов, поданных за списки кандидатов.

На трети из указанного количества участков объемы признанных недействительными бюллетеней не соответствовали фактическим результатам аудита.

Конституционный суд обязал Центризбирком полностью перечислить все бюллетени и голоса и установить новые результаты.

"Только после того, как Центральная избирательная комиссия осуществит пересчет фактических голосов избирателей за партии и коалиции, участвовавшие в выборах, суд сможет принять решение о том, были ли выборы 27 октября 2024 года незаконными и относительно каких именно народных депутатов", – отметили в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, внеочередные выборы в парламент Болгарии прошли в конце октября 2024 года. Было заявлено, что в парламент прошла прозападная правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил ГЕРБ – СДС. На второе место в выборах вышел либерально-консервативный альянс партии "Продолжаем перемены" и коалиция "Демократическая Болгария". Пророссийская партия "Возрождение" также попала в парламент.

Этим выборам предшествовало народное волеизъявление в июне 2024 года, однако тогда победители не смогли сформировать коалицию.

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