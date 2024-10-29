В Болгарии объявили окончательные результаты парламентских выборов: седьмых за три года

В Болгарии прошли седьмые за последние три года выборы в парламент. 28 октября Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты после обработки 100% протоколов – победу одержала партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии").

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Именно эта партия, которая была правящей в Болгарии в 2009-2021 годах и главой которой является экс-премьер Бойко Борисов, теперь возглавит парламент. Об этом пишет Novinite.

Следом за ней идет коалиция "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (WCC-DB), получившая 346 063 голоса или 14,203% поддержки. Пророссийская партия "Возрождение" набрала 325 468 голосов, что равняется 13,358% поддержки, а "Движение за права и свободы – Новое начало" (фракция ДПС – Пеевский) имеет 11,548% поддержки, набрав 281 366 голосов.

Болгарская социалистическая партия (БСП – Объединенные левые) набрала 7,568% из 184 403 голосами, а "Альянс за права и свободы" (фракция АПС – Доган) идет следующей с 7,481% или 182 263 голосами. "Есть такой народ" набрала 165160 голосов, или 6,779% поддержки. "Мораль, единство, честь" (МЕЧ) набрала 111 946 голосов (4,595%).

Партия "Величие", которая прошла чуть ниже 4%-го барьера для прохождения в парламент, получила 97 430 голосов или 3,999% поддержки избирателей. В партии утверждают, что ЦИК манипулировала результатами, чтобы не допустить их в парламент. "Это демонстрация – демонстрация власти мафии над народом", – говорится в заявлении.

Другие партии тоже не смогли преодолеть 4-процентный порог для прохождения в парламент. 82 618 избирателей во время этих выборов выбрали вариант "никого не поддерживаю".

По предварительным данным, явка избирателей составила примерно 38,94%, всего проголосовало 2 570 639 граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября Болгария снова проводила внеочередные парламентские выборы. Предыдущее голосование прошло в июне 2024 года, но победители не смогли сформировать коалицию.

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