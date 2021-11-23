В Болгарии автобус с туристами влетел в ограждение и загорелся, погибли 46 человек. Фото и видео

На шоссе Струма в Болгарии 23 ноября попал в аварию пассажирский автобус – он влетел в ограждение, после чего загорелся. В результате погибли 46 человек, в том числе дети.

Трагический инцидент произошел возле села Боснек (Перницкая область) около двух часов ночи во вторник. Об этом сообщает NOVA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что транспортное средство было на македонской регистрации. В нем находилось 53 туриста, которые ехали в Стамбул (Турция).

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"Причины происшествия выясняются. Мы не знаем, все ли пассажиры наши граждане, но подозреваем, что это так, поскольку автобус зарегистрирован в Македонии", – сообщил объявивший ранее об отставке македонский премьер Зоран Заев.

В аварии выжила 17-летняя девушка и шестеро взрослых, все граждане Республики Северная Македония. Шесть человек получили ожоги, у одного травма ноги. По словам медиков, состояние пациентов стабильное, их жизни ничего не угрожает.

По данным Агентства дорожной инфраструктуры Болгарии, движение по трассе на участке от развязки "Даскалово" до "Долна Диканя" ограничено в обоих направлениях. Власти призвали СМИ и очевидцев не запускать дроны над местом происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 ноября в городской больнице Сливена (Болгария) возник пожар, унесший жизни трех пациентов. Все трое мужчин находились на стационарном лечении от коронавируса.