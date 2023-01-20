В Берлине тысячи человек вышли в Бундестаг: требуют передать Украине танки Leopard 2. Видео

В пятницу, 20 января, в Германии прошла восьмая встреча в формате "Рамштайн". Темой заседания было предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления России. Предполагалось, что союзники могут договориться о поставках Вооруженным силам нашей страны боевых танков Leopard 2. Однако этого не произошло. В итоге, в Берлине тысячи человек вышли в Бундестаг с требованием передать Украине эти бронемашины.

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Соответствующие кадры появились в сети. Люди скандируют просьбы о военной помощи Украине (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тысячи немце требуют от правительства Германии передать Украине танки Leopard 2.

"Нам нужны танки", – скандируют участники митинга.

Активисты пришли к зданию правительства не с пустыми руками. Многие из них держат украинские флаги.

Как известно, много стран Европейского Союза согласились передать имеющиеся у них немецкие танки Leopard. Однако, договоренность по ним не состоялась. Причина в том, что Германия пока не дает своего разрешения, как производитель.

В то же время, 20 января 2023 года войдет в историю как переломный момент в процессе предоставления Украине военной помощи западными союзниками. Столько оружия и военной техники, сколько во время восьмого "Рамштайна", наше государство в рамках одного пакета помощи еще не получало.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что договориться о поставках Украине танков Leopard сегодня не удалось. Не принес "Рамштайн-8" и хорошие новости по получению американских Abrams. Этот вопрос может вернуться на повестку дня ближе к весне, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

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