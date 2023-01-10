Подростка били по голове: в Люблине мужчины напали на семью из Украины с криками 'Вон из Польши'

В центре Люблина (Польша) на семью из Украины напала группа мужчин. Злоумышленники избили женщину, ее 13-летнего сына и взрослую беременную дочь.

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По словам пострадавших, мужчинам, очевидно, "не понравилось, что они говорят по-украински". Делом занялась полиция, сообщает TOKFM.pl.

Инцидент произошел в субботу, 7 января вечером на улице Королевской. Все трое были на прогулке. По пути домой на семью напали.

"Было двое мужчин. Они сидели на скамейке, обратились к нам, что хотят сигарет. Сестра ответила, что у нас нет сигарет, потому что никто из нас не курит. Потом они стали агрессивными. Они называли нас украинскими суч*ами, кричали "на*уй украинцев", говорили нам убираться из Польши", – рассказал 13-летний Ярослав.

По его словам, он по-польски просил ничего им не делать.

"Я сказал им не цепляться к нам, что мы ничего против них не имеем, оставить нас в покое. Но этого не произошло", – рассказал он.

Ярослав добавил, что, когда решил позвонить в полицию, злоумышленники попытались вырвать его телефон и повалили на землю.

"Сына били кулаками по голове", – рассказала мать мальчика Оксана.

В потасовке также пострадала беременная дочь женщины.

"Я очень переживал за нее. Я кричал, чтобы она бежала. У нее синяки, но, к счастью, с ребенком все в порядке. Грустно, что никто из людей, которые были вокруг, не отреагировал", – признался Ярослав.

Полиция приехала быстро: правоохранителям, вероятно, позвонил кто-то из свидетелей. Преступники были арестованы, потому что пострадавшие их фотографировали, и их было легко узнать.

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