В Берлине произошла стрельба, ранены три человека. Фото

В понедельник, 21 июня, в Берлине около бара на углу Мюллерштрассе и Трансваальштрассе произошла стрельба, ранения получили три человека. Преступник с места скрылся, его ищут правоохранители.

Об этом сообщает Bild. По данным издания, злоумышленник произвел не менее 27 выстрелов, на месте стрельбы нашли гильзы.

Пострадавшие получили серьезные ранения, им оказали необходимую первую помощь, после чего госпитализировали.

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Один из раненых в тяжелом состоянии, медики говорят, что есть угроза для жизни. Еще одна женщина, находившаяся на месте инцидента, пережила шок.

После стрельбы район оцепила полиция, улицу полностью перекрыли. В настоящее время выясняются все подробности ЧП и мотив действий стрелка, силовики опрашивают свидетелей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Эспелькамп в Германии неизвестный открыл стрельбу, погибли два человека.