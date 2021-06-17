В Германии произошла стрельба, два человека погибли

Утром 17 июня в Эспелькамп, Германия, произошла стрельба из огнестрельного оружия. В результате смертельно ранены два человека.

Как сообщило издание Express, злоумышленник с оружием скрылся с места. В районе происшествия немецкая полиция развернула крупную операцию по перехвату преступника.

Причины, которые вызвали конфликт со стрельбой, предварительно неизвестны. Силовики оцепили территорию и не дают местным СМИ никаких комментариев.

Немецкое издание Bild, в свою очередь, сообщило, что от ранений на месте скончался один мужчина, другой истек кровью до приезда медиков.