В Берлине ответили, склоняли ли Украину к невыгодному пакту с НАТО

В правительстве Германии опровергли информацию о том, что у Великобритании, Франции и Германии есть конкретные планы по оборонному пакту с Украиной. Информацию о таком пакте ранее сообщали западные СМИ.

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Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на представителя немецкого правительства. По его словам, дебаты о гарантиях безопасности для Украины начались среди союзников спустя несколько недель после начала войны, но конкретики до сих пор нет.

"Нового, конкретного статуса не было месяцами. На недавней встрече канцлера Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с главой украинского государства Владимиром Зеленским этот вопрос не играл никакой роли", – сказал представитель правительства Германии.

Напомним, накануне некоторые западные издания сообщали, что отдельные чиновники из Франции, Великобритании и Германии выступают за заключение пакта между НАТО и Украиной, который предусматривает меньшие гарантии безопасности, чем те, на которых настаивает Киев. В СМИ предполагали, что, вероятно, этот документ отражает желание надавить на Украину, чтобы она согласилась на урегулирование начатой Россией войны путем переговоров на невыгодных условиях.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник уже комментировал указанный пакт. Он сказал, что это предложение не соответствует полному членству в НАТО, на которое претендовала наша страна. "Тем не менее оно может быть шагом в правильном направлении, если оно является частью процесса, который в какой-то момент в будущем должен завершиться членством", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за вступление Украины в Североатлантический Альянс. Он убежден, что этот вопрос должен быть рассмотрен сразу же после завершения войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина после своей победы станет членом НАТО. "Но сейчас фокус должен быть сделан на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне", – отмечал он.

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