В Берлине автомобиль врезался в Брандербургские ворота, есть погибший. Видео

В Берлине (Германия) около 23:30 воскресенья, 15 января, автомобиль влетел на скорости в Брандербургские ворота – самую известную достопримечательность города. Водитель машины погиб.

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Как передает Berliner Zeitung, кроме водителя в транспортном средстве в момент столкновения никого больше не было. Других пострадавших нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Черный седан Mercedes-Benz врезался в колонну, получив серьезные повреждения, и застрял между двумя столбами ворот. Авто двигалось с востока, со стороны центрального бульвара Унтер-ден-Линден.

На массивных столбах Брандербургских ворот остались черные отметины и мелкие сколы.

Мужчина, который находился за рулем, был уже мертв, когда на место ДТП прибыли пожарные и другие экстренные службы. Правоохранители проверяют разные версии случившегося: несчастный случай, резкое ухудшение состояния здоровья водителя, самоубийство.

По данным МЧС, на месте аварии работали 30 сотрудников экстренных служб. Место вокруг разбитого автомобиля оцепили, чтобы собрать улики. Полицейская операция закончилась к 7:00 понедельника, 16 января. Бранденбургские ворота снова открыты для пешеходов.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 января в Сенегале в районе Гниби на трассе столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего погибло по меньшей мере 40 человек. Общее количество пострадавших оценивали в 125, то есть еще 85 пассажиров получили травмы и ранения различной степени тяжести.

– Ранее в районе Багдере (Турция) на шоссе Диярбакыр – Сильван произошла еще одна масштабная авария с пассажирским автобусом. Транспортное средство, вышедшее из-под контроля водителя, перевернулось. Погибло 5 человек, в том числе 1 младенец, еще 22 пассажира пострадали.

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