В Сенегале столкнулись два пассажирских автобуса: 40 человек погибли, 85 травмированы. Фото и видео

В Сенегале в районе Гниби произошло масштабное ДТП с большим количеством жертв. На трассе столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего погибло по меньшей мере 40 человек. Общее количество пострадавших оценивали в 125, то есть еще 85 пассажиров получили травмы и ранения различной степени тяжести.

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Президент Сенегала Маки Салл в связи с аварией решил ввести национальный траур на три дня – с 9 по 11 января. На своей странице в Twitter он также анонсировал межведомственное заседание "для принятия решительных мер по безопасности дорожного движения и общественного пассажирского транспорта".

Полковник Шейх Фолл, отвечающий за операции Национальной пожарной охраны западноафриканской страны, назвал ДТП очень серьезным. Он рассказал, что инцидент произошел в 3:15 по местному времени в воскресенье утром, передает The Sun (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все пострадавшие были эвакуированы в больницу и медицинский центр Каффрин. На место трагедии выезжали губернатор и местные власти.

Журналисты обратили внимание на то, что в Сенегале часто случаются дорожно-транспортные происшествия, в основном из-за нарушений со стороны водителей, плохих дорог и старых автомобилей. Тем не менее, это один из самых больших показателей смертности в одной ДТП за последние годы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в районе Багдере (Турция) на шоссе Диярбакыр – Сильван произошла еще одна масштабная авария с пассажирским автобусом. Транспортное средство, вышедшее из-под контроля водителя, перевернулось. Погибло 5 человек, в том числе 1 младенец, еще 22 пассажира получили ранения.

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