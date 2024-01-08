Республиканцы и демократы уже на этой неделе могут заключить соглашение, разблокирующее выделение помощи Украине – Politico

Представители Республиканской и Демократической партий в США достигли договоренностей по дискуссионному вопросу миграционной политики страны. Текст соглашения может быть опубликован на этой неделе.

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Следовательно, появился шанс разблокирования Конгрессом США десятков миллиардов долларов для помощи Украине. Об этом идет речь в публикации Politico.

Издание отметило, что обнадеживающее заявление в воскресенье, 7 января, сделал сенатор Джеймс Ленкфорд, главный представитель республиканцев в переговорной группе по потенциальному соглашению по границе и иммиграции. По его словам, законодатели могут опубликовать текст соглашения, которое может разблокировать помощь для Украины, уже на этой неделе.

Это заявление, отметили журналисты, является свидетельством прогресса срочных переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе и долгих месяцев закулисных дискуссий.

В настоящее время переговорщики от двух политсил вместе с администрацией президента США Джо Байдена оттачивают финальный текст соглашения, которое может фиксировать намерения ужесточить требования к искателям убежища, а власть – наделить дополнительными полномочиями по выдворению мигрантов.

Лэнкфорд в эфире "Fox News Sunday" подчеркнул, что переговоры не стояли на месте и выразил надежду на обнародование соглашения на следующей неделе.

"Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы мы могли им поделиться. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить соглашение, никто не будет отстранен от этого процесса. Это соглашение должно работать. Все рассчитывают на то, что это действительно сработает", – подчеркнул республиканец.

В то же время входящие в переговорную группу сенаторы Кирстен Синема и Крис Мерфи заявляли, что надеются на этой неделе информировать Сенат о ходе переговоров.

Politico напоминает, что политический кризис в США обострился еще осенью, когда республиканцы выставили демократам ультиматум: не будут голосовать за выделение 61 млрд долларов для поддержки Украины, пока оппоненты не пойдут на уступки в важных для сторонников Республиканской партии вопросах миграционной политики. В частности, республиканцы требовали мер по ограничению потоков мигрантов через южную границу.

Противоречия привели к тому, что Конгресс несколько раз проваливал голосование за дополнительное финансирование для Украины и Израиля.

Впрочем, в последние недели Ленкфорд, Синема и Мерфи практически непрерывно вели переговоры. И к моменту возвращения Сената с каникул, по данным издания, нашли понимание. Это важно не только для Украины, ожидающей продолжения финансирования, но и для самих США: блокируя помощь для Украины, Израиля и Тайваня, Конгресс также не утвердил финансирование для американского правительства. А это через несколько дней может привести к остановке его работы.

Однако, предостерегает Politico, оптимистичные заявления по достижению договоренностей совершенно не означают, что соглашение гарантированно станет законом. В качестве аргумента издание приводит тот факт, что уже после разговора сенатора Синема со спикером Конгресса Майком Джонсоном в пятницу, 5 января, последний в эфире CBS заявил, что его не посвящали в детали переговоров.

"Во время этого выступления Джонсон отказался взять на себя обязательство поставить любое потенциальное соглашение на голосование, назвав это "гипотетическим вопросом", хотя он сказал, что республиканцы в Палате представителей "хотят соглашения", – добавляет издание.

Спикер Конгресса, констатирует Politico, хочет, чтоб законопроект о границах и миграционной политике, который примет Конгресс, содержал ряд ограничений, которые категорически не поддерживают демократы. Однако, как признал Лэнкфорд, пора сдвинуться с мертвой точки последних нескольких месяцев.

"Если мы сможем принять это в ближайшие дни в Сенате и передать Палате представителей, Палата может поработать над совершенствованием соглашения, или же серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс по границе, давайте возьмем это, сохраним, а затем продолжим двигаться к большему", – подчеркнул Лэнкфорд.

Между тем, пишет Politico, вопрос вызывает даже существование рамочного соглашения. Еще 5 января после очередного раунда переговоров Мерфи и Синема констатировали наличие проблем, требующих решения. Они выразили неуверенность в том, что соглашение на этой неделе будет заключено.

Особенно острые дискуссии, отмечает издание, шли относительно внутреннего иммиграционного контроля, полномочий президента относительно условно-досрочного освобождения и новых положений о выдворении.

Politico отмечает, что с высокой вероятностью достигнутыми договоренностями полностью не будет удовлетворена ни одна из сторон. Поэтому перед сенаторами-переговорщиками стоит сверхтрудная задача: подготовить такой законопроект, который получил бы по меньшей мере 60 голосов в Сенате с его демократическим большинством, нашел поддержку Конгресса, где большинство составляют республиканцы, и был в конце концов подписан президентом Байденом.

"Больше всего, что мы можем сделать, это фактически попытаться получить полномочия в том, чтобы мы фактически обеспечили соблюдение границы, и иметь возможность взяться за вопрос о том, как мы действительно рассматриваем убежище. Не делать ничего легче. Однако лучше становится, когда что-то делаешь. Поэтому Конгресс должен принять хоть что-то", – резюмировал Ленкфорд.

Напомним, ранее Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов.

Глава государства подчеркнул, что представители Республиканской партии в Конгрессе США должны выполнить часть работы. Он призвал законодателей прекратить угрожать остановкой работы правительства.