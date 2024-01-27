В Сенате достигли соглашения по границе США, которое усложнит жизнь мигрантам – CNN

Участники переговоров в Сенате согласились на предоставление США полномочий для значительного ограничения нелегального пересечения южной границы, что усложнит жизнь мигрантам. Соответствующее соглашение, вероятно, будет обнародовано на следующей неделе.

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Об этом 26 января сообщили в CNN, ссылаясь на собственные источники, ознакомленные с ходом переговоров. Это соглашение должно ускорить процесс рассмотрения дел соискателей убежища до шести месяцев по сравнению с текущей системой, где этот процесс мог занять до 10 лет.

По данным CNN, руководители обеих политических партий в Сенате надеются заключить соглашение, чтобы разблокировать оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В заявлении о текущих переговорах в Конгрессе президент Джо Байден отметил, что соглашение, над которым работали участники переговоров в Сенате, является строгим и справедливым.

"То, о чем мы договорились, – если оно будет принято в закон – станет самым строгим и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границы, которые мы когда-либо проводили в нашей стране. Это дало бы мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она станет перегруженной. И если бы мне дали эти полномочия, я бы использовал их в день, когда подпишу законопроект", – сказал Байден в пятничном заявлении.

Согласно информации, полученной от собеседников CNN, новое соглашение создаст давление на республиканцев в Палате представителей. Они будут вынуждены решить, поддерживают ли они общие договоренности по ситуации на границе, или просто оказывают поддержку экс-президенту Дональду Трампу перед выборами главы государства.

Согласно соглашению, Министерству внутренней безопасности США будут предоставлены новые чрезвычайные полномочия закрывать границу, если среднее ежедневное количество мигрантов достигнет 4000 в течение недели. Также будет разрешено некоторым мигрантам остаться, если будет обнаружено, что они убегают от пыток или преследований в своих странах.

Кроме того, если количество пересечений превысит 8500 за один день, граница будет закрыта для мигрантов, незаконно пересекающих ее. Согласно предложению, любому мигранту, который попытается дважды пересечь границу, когда она закрыта, будет запрещен въезд в США в течение одного года.

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