В Bellingcat рассказали о преступлениях спецслужб России за последние семь лет

За последние семь лет сайт журналистских расследований Bellingcat разоблачил более полутора десятка преступлений с участием спецслужб РФ. Преимущественно это покушения на жизнь или акты саботажа.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил ведущий исследователь России в Bellingcat Христо Грозев, который выступил в качестве свидетеля на слушаниях в Комитете иностранных дел Палаты представителей США. По его словам, во всех случаях преступления были спланированы, многие из них были совершены за пределами России.

За большинством из этих преступлений стоит российская военная разведка – ГРУ. Речь идет, в частности, о:

организации взрывов на складах боеприпасов, в том числе в Чехии в конце 2014 года, в результате которых погибли мирные жители,

покушениях на жизнь болгарского производителя оружия Эмилиана Гебрева и двух других граждан Болгарии в 2015 году,

взрывах на нескольких болгарских складах оружия, предназначенного для экспорта в Грузию и Украину,

отравлениях Сергея и Юлии Скрипалей и Дона Стерджеса в Великобритании в 2018 году.

Исследователь отметил, что все эти убийства и теракты совершены непосредственно под руководством ГРУ, исполнители получили за них награды в России.

"Мы обнаружили более 30 членов группировки, которые за последнее десятилетие осуществили сотни поездок по Европе и миру с фиктивными удостоверениями личности, выданными правительством", – сказал он.

По словам Грозева, Bellingcat показал существование программы убийств внутри РФ, осуществляемых подразделением ФСБ, часто в сотрудничестве с научно-технической службой, которая оказывает помощь по использованию химического оружия и маскировки ее следов. Именно эти два подразделения ФСБ, очевидно, спланировали и совершили отравление Алексея Навального в августе 2020 года.

Члены тех же групп ФСБ вели систематическое наблюдение за другими, не менее пяти, гражданами РФ, которые в конце были отравлены неустановленными химическими веществами, и по крайней мере трое из них умерли. Среди жертв были политические оппозиционеры, в частности Владимир Кара-Мурза, который был отравлен по меньшей мере дважды, а также другие российские журналисты и правозащитники.

В 2019 году Bellingcat со своими партнерами нашли доказательства причастности ФСБ к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Расследования обнаружили прокси-структуру, проводившую зарубежные операции под руководством ФСБ, которую не без иронии называют "службой борьбы с терроризмом и экстремизмом". Она действует под прикрытием так называемой группы компаний "Вымпел", маскирующейся под частную охранную фирму, которая принадлежит бывшим офицерам ФСБ.

"На самом деле она является отрядом убийц, выполняет заказы ФСБ так же как и оперативники ГРУ, члены которого получили высокие военные награды России и передвигаются по миру с выданными правительством фейковыми удостоверениями", – добавил исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, документальный фильм, посвященный провалу спецоперации по захвату российских боевиков ПВК Вагнер, который сняли журналисты Bellingcat, покажут после лета 2021 года.