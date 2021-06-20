В Бельгии найден мертвым снайпер-фанатик, месяц державший в страхе всю страну

В Бельгии нашли мертвым ультраправого военного, которого искали месяц после побега из казармы 17 мая. Тогда 46-летний Юрген Конингс исчез, забрав четыре противотанковые ракетные установки, пулемет и бронежилет.

Военный инструктор по стрельбе объявил, что "собирается уничтожить" вирусологов из-за COVID-19, службы безопасности страны объявили его в розыск с определением "серьезная угроза". Об обнаружении мужчины мертвым сообщило издание The Spectator Index в Twitter 20 июня.

"Бельгийский солдат Юрген Конингс, обвиняемый в ультраправом экстремизме и являвшийся объектом розыска, найден мертвым", – говорится в посте.

Как пишет ВВС, целью снайпера-фанатика стал ведущий вирусолог Бельгии Марк Ван Ранст. В день побега вооруженный до зубов Конингс три часа находился на улице и прямо перед домом профессора, ожидая его возвращения с работы. Вирусологу с семьей пришлось скрываться в убежище.

В официальном отчете на 35 страницах выяснилось, что орган военной разведки, анализирующий угрозы терроризма и экстремизма в Бельгии, еще 17 февраля оценил Конингса как серьезную угрозу третьего уровня (самый высокий в стране – четвертый). Информация была передана военной разведке, но, вероятно, проигнорирована.

В бельгийском обществе главное беспокойство заключалось в непонимании того, как человек, которого считали настолько опасным, смог выйти из казармы с таким арсеналом оружия. Еще больше людей обеспокоила утечка в СИМ военного отчета о нем. В документе говорилось, что на безрезультатные поиски Конингса потратили €650 тысяч средств налогоплательщиков, в том числе, предназначенных на доплаты для солдат за службу в выходные, бронированную технику и использование боевого вертолета NH90.

Ранее сообщалось, что поиски военного, имевшего тесные связи с фламандским ультраправыми, были сосредоточены на лесе Дильзербос и соседнем национальном парке недалеко от курорта в муниципалитете Дилзен-Стокке вблизи бельгийско-голландской границы.

Его автомобиль Audi Q5 нашли вскоре после исчезновения. Четыре противотанковые реактивные установки тоже были в машине. При этом выявленные на прошлой неделе боеприпасы свидетельствовали о том, что у Конингса все еще оставались ружье, пулемет и пистолет. Детали смерти опасного военного неизвестны.

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