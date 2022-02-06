В Бельгии на паспортах будут рисовать комиксы: как выглядят документы

С 7 февраля гражданам Бельгии начнут выдавать новые заграничные паспорта с героями из известных бельгийских комиксов. В частности, на страницах документов появятся картинки с Тинтином и смурфами.

Cоответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны. В частности, о новшестве рассказала глава ведомства Софи Вильмес (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщает телеканал RTBF, власти страны считают, что обновленный дизайн паспортов по-новому представит культуру и искусство Бельгии. Срок действия нового паспорта у совершеннолетних граждан составит семь лет, а у несовершеннолетних – пять.

Видео дня

Отныне на страницах документа появятся репортер Тинтин, искатели приключений Блейк и Мортимер, Буль и Билл, Спиру и Фантазио, ковбой Счастливчик Люк, Ларго Винч, смурфы и другие герои.

"Такой дизайн был выбран, учитывая культуру нашей страны с оттенком таланта и юмора", – охарактеризовала нововведение Вильмес.

Она же отметила, что перевыпущенный загранпаспорт получит лучшую защиту от подделок. Теперь в нем используются не 24 элемента защиты, как в старом, а 48. Номер новых паспортов будет состоять не из шести, а из семи цифр. На лицевой странице появился штрих-код с личными данными владельца, а проколы на фотографии сделаны под разными углами.

Граждане Бельгии используют паспорт в основном для поездок заграницу. Внутри страны им достаточно иметь пластиковые карты, удостоверяющие личность.

Известно, что по загранпаспорту бельгийцы могут отправиться в путешествие в 149 стран, в 110 из которых – без визы.

Бельгия – небольшая страна в Западной Европе. На севере страны, во Фландрии, люди разговаривают на нидерландском языке, а на юге, в Валлонии, – на французском. На востоке Бельгии проживает крупное немецкоязычное сообщество.

Население Бельгии составляет всего 11,5 миллиона человек. Страна известна своими средневековыми городами и зданиями в стиле ренессанс, а также славится своими вафлями, пивом и шоколадом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе призвали власти Украины перестать выдавать гражданам одновременно более одного действующего паспорта для поездок за границу.