В Беларуси заявили о финише переговоров об интеграции с Россией

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва завершают согласование всех союзных программ по углублению интеграции между странами. Он уточнил, что их реализация якобы не приведет к потере суверенитета Беларуси.

Такое заявление он сделал во вторник, 1 июня, после совещания у самопровозглашенного президента Александра Лукашенко по вопросам белорусско-российского сотрудничества, передает издание СБ.Беларусь сегодня. По словам Головченко, переговоры якобы выходят на финишную прямую и могут закончиться к концу лета 2021 года.

Итогом их реализации, как передает издание, должно стать "создание единого экономического пространства".

"Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России. В целом эти подходы поддержаны, и нам осталось дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы не позднее лета завершить всю работу и внести главам государств подготовленные решения по этому поводу", – сказал белорусский чиновник.

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Он добавил, что страны якобы выстраивают новую модель отношений, чтобы "создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект союзного государства между Россией и Беларусью в случае реализации станет настоящей угрозой для Украины. По его словам, усиленное партнерство Москвы и Минска будет оказывать давление на Киев.