В Беларуси в колонии умер политзаключенный, выходивший на митинги против Лукашенко

В Беларуси в городе Шклов Могилевской области в тюрьме умер политзаключенный Витольд Ашурак. Мужчине было 50 лет, причиной кончины названа остановка сердца.

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщило местное издание "Наша Ніва" в Telegram со ссылкой на родственников Ашурака. Известно, что последние две недели никто не получал от него писем.

Умерший Ашурак был координатором движения "За свободу". Вместе со многими другими белорусами он выходил на митинги против режима незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Впервые Витольда Ашурака задержали 9 августа 2020 года – в день президентских выборов. Тогда его приговорили к 20 дням лишения свободы, однако позже было возбуждено уголовное дело.

В результате 18 января 2021 года суд вынес активисту приговор – пять лет колонии строгого режима. Заседание было закрытым.

Напомним, прокуратура Беларуси подписала окончательное обвинение против члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Согласно ему, участнице протестных движений в стране грозит 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в конце сентября 2020 года состоялась "инаугурация" Александра Лукашенко после выборов президента, которые были признаны мировым сообществом сфальсифицированными.