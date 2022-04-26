В Беларуси стартовали штабные учения сил ПВО с участием России: выяснились подробности

В Беларуси 26 апреля стартовали совместные с Россией штабные учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Они продлятся до 29 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь. Отмечается, что к тренировке будут привлечены должностные лица объединения ВВС и ПВО Западного военного округа ВС РФ.

Подразделения якобы намерены отработать взаимодействие органов управления авиацией и ПВО "при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям".

Ранее, 29-30 марта, в Беларуси также состоялась совместная штабная тренировка, которую провели органы военного управления, воинские части и организации тылового обеспечения. Они отработали вопросы планирования тылового обеспечения ВС в ходе ведения военных действий.

Видео дня

В апреле на территории Беларуси зафиксировали перемещение российской колонны. Она насчитывала около 30 единиц техники.

"КАМАЗы, Уралы, Кразы. Вся военная техника с характерным знаком "V", – сообщили беларусы.

Также с беларусской территории российские оккупанты наносят удары по Украине. При этом, по словам самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, власти Беларуси, предоставившие территорию страны и расположенные на ней военные аэродромы для взлета российской авиации, которая летит сбрасывать бомбы на мирные украинские города и села – "благородные люди".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о роли Беларуси в войне против нашей страны. По его словам, непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко "петляет, как может".