Лукашенко пригрозил Западу поддержкой России в случае войны

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зоной ответственности белорусской армии является Запад, поэтому в случае "нападения", в тылу развернется Россия.

По словам политика, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждалась возможность создания в Беларуси российской военной базы. Об этом сообщает "Белта".

"Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске – в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" – сказал незаконно избранный глава государства.

Лукашенко добавил, что Россия "всегда сможет оказать военную поддержку". По мнению лидера Беларуси, если против их страны будет агрессия, то у них "достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия".

"Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?", – подытожил незаконно избранный президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что президент РФ Владимир Путин якобы передавал Украине "хорошие предложения" касательно Донбасса, но украинская сторона отказалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость.