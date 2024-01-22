В Беларуси решили изменить военную доктрину: в чем ключевая особенность

В Беларуси решили внести изменения в Военную доктрину страны. Ее будут принимать во время Всебелорусского народного собрания.

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Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления генштаба вооруженных сил республики Артем Буторин в эфире телеканала СТВ. Согласно обновленной Военной доктрине, нападение на союзников будет считаться нападением на саму Беларусь.

Концепцию национальной безопасности страны будут обсуждать и принимать во время Всебелорусского народного собрания. Там займутся рассмотрением Военной доктрины, поскольку предыдущая редакция была принята 7 лет назад. По сути, в ней фиксируют "коллективное отношение к вопросам войны и мира".

Теперь же документ будет носить адресный характер, поскольку в нем очертят "источники угроз". Правда, "врагов там перечислять не будут". Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, "Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу независимо от действий правительств этих государств".

"Мы в Военной доктрине доводим до международного сообщества наше отношение, что появление на территории нашей страны ядерного оружия является вынужденной мерой. Это мера стратегического сдерживания. То есть она направлена на предотвращение конфликтов, а не на достижение каких-то "агрессивных" целей, которые нам пытаются приписывать наши оппоненты", – объяснил Буторин.

Кроме того, по его словам, в новом документе соберут все положения, закрепленные в международных договорах, ранее ратифицированных с союзниками Беларуси.

"В Военной доктрине сохранится то положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. Плюс в этом разделе будут закреплены основы нашего отношения к миротворческой деятельности под эгидой ООН и ОДКБ. Поскольку мы участвуем в таковой деятельности, поэтому чтобы юридически закрепить это, правильнее это будет прописать в Военной доктрине", – добавил чиновник.

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