Путин не остановится на Украине: дипломат назвал страны, которые хочет завоевать Россия

Диктатор Владимир Путин не ограничится войной против Украины. Агрессор хочет вернуться в границы Российской империи и добиться контроля над рядом стран Европы.

Такое мнение выразил американский дипломат Роберт Пирсон в статье на The Hill. По его словам, в список потенциальных жертв Путина входят не только Эстония, Латвия и Литва, но и Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Молдова.

"Мы знаем, что если Путин выживет, то сделает все возможное, чтобы укрепить российское военное присутствие как можно дальше на Запад", – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что задача НАТО – определиться с тем, как будет выглядеть система безопасности Европы после окончания войны РФ против Украины. Пирсон отметил, что антироссийские санкции не станут победой для США или Альянса, если не мотивируют Путина вывести свои войска. Это будет сигналом, что Западу недостаточно "играть в обороне".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в середине марта проводился опрос, согласно которому выяснилось, что в России 86,6% граждан поддерживают вторжение путинской армии на территории стран Евросоюза. В качестве потенциальных жертв они выделяют Польшу, Эстонию, Литву и Латвию.