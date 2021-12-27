В Беларуси представили проект Конституции с 'обнулением' Лукашенко

В Беларуси представили проект поправок в Конституцию, который предусматривает, что один человек сможет занимать президентский пост только два раза. Однако он же предусматривает, что для нелегитимного главы государства Александра Лукашенко его предыдущие пять сроков считаться не будут.

В тексте проекта сказано, что ограничение на количество президентских сроков начнет действовать уже после того, как новый глава государства вступит в должность. Документ обнародовали в понедельник, 27 декабря, на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Кроме того, предлагается отменить для президента ответственность за все, что он совершил за время работы на посту, после того, как он перестал быть главой государства. Он также может стать пожизненным сенатором.

Видео дня

"Президент, занимающий пост в день вступления в силу новой Конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания", – одна из предлагаемых поправок звучит так.

В проекте новой Конституции также сказано, что "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств" – речь об этом идет в Статье 18.

Референдум относительно новых поправок должен пройти в Беларуси не позже, чем в феврале 2022 года. До этого их вынесут на публичное обсуждение.

;

Добавим, что ранее Лукашенко говорил о том, что новую Конституцию "писал он сам". "Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я – президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну", – сказал он.

Напомним, что в 2020 году россияне поддержали "обнуление" сроков президента Владимира Путина, проголосовав за поправки к Конституции. Они вступили в силу 4 июля 2020-го.

Кроме того, в марте 2021-го Госдума России приняла законопроект, который позволил президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Также он подписал закон, который позволяет ему еще два срока занимать должность главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изменил свою позицию насчет оккупации Россией украинского Крыма, что вызвало беспокойство у Вашингтона.