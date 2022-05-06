В Беларуси девушку Протасевича приговорили к 6 годам колонии

В Беларуси Гродненский областной суд вынес приговор девушке общественно-политического активиста, журналиста Романа Протасевича. По решению суда политзаключенная Софья Сапега проведет 6 лет в колонии строгого режима.

Ее обвинили по двум уголовным статьям, хотя изначально прокуратура приписывала ей 7 статей Уголовного кодекса. Об этом сообщает издание "Весна".

Также суд обязал Сапегу выплатить компенсацию в размере 167,5 тысячи рублей и судебный сбор в размере 7488 рублей по гражданским искам.

Согласно решению суда, Софью Сапегу признали виновной в совершении умышленных действий, направленных на "разжигание социальной ненависти, вражды по признаку социальной принадлежности, повлекших иные тяжкие последствия".

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Также девушку Протасевича обвинили в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

В прокуратуре утверждали, что Сапега якобы выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по оплате доходов, полученных преступным путем. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку, по мнению суда, в процессе "могут быть озвучены личные данные должностных лиц".

Примечательно, что следствие велось в Минске, но затем дело было передано в Гродно. Издание отмечает, что такое решение было принято с учетом места прописки Софьи Сапеги.

Напомним, в конце 2021 года гражданке России Софии Сапеге, которая была задержана в Беларуси вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша обнародовала доказательства, что к принудительной посадке самолета, на котором летели Протасевич и Сапега, причастно КГБ Беларуси.