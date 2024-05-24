В Беларусь прилетел самолет Виктора Януковича – СМИ

В Беларусь 24 мая прибыл самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в 12:50 в аэропорту Гомель.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Аналитики не уточняют, кто именно мог быть на борту самолета и был ли там беглый президент.

В последний раз Янукович посещал Беларусь еще в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года. Тогда в разведке сообщалось, что Кремль готовил его к спецоперации, по одному из сценариев которой Януковича хотели объявить "президентом Украины".

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин готов начать переговоры по завершению войны в Украине. Его условие – признание Киевом "границ", по которым сейчас проходит линия фронта. По мнению диктатора, успехов РФ в войне теперь достаточно, чтобы "продать" победу русскому народу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начался процесс передачи в государственное управление арестованных активов "Межигорье" – ранее резиденции президента Виктора Януковича. После этого имущество перейдет в управление государственного учреждения Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

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